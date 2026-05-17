可愛い見た目に癒される「キャラグッズ」が【ガチャ】から種類豊富に登場中。デスクの隅に飾りたくなる、ミニチュアサイズ感がたまらないアイテムは、大人も夢中になって集めたくなるかも。今回はそんな推し活感覚で回したくなるようなガチャをご紹介します。 お座り姿が可愛いアイテム！ カスカベ防衛隊が大集合した、お座りした姿がとっても可愛い「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」。約5.9cmと、空きスペ