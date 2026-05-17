赤色灯16日午後8時40分ごろ、名古屋市中村区稲葉地本通の信号のある交差点で、緊急走行中の愛知県警中村署のパトカーと乗用車が衝突した。署によると、パトカーに乗っていた地域課の男性警察官2人と、乗用車を運転していた男性会社員（20）＝同県大治町＝が打撲などの軽傷を負い、病院に搬送された。パトカーは巡査部長（42）が運転し、巡査（24）が助手席に同乗していた。赤色灯をつけてサイレンを鳴らし、赤信号の交差点に北