24日にキルギスのビシケクで予定された世界ボクシング協会（WBA）スーパーフライ級で佐野遥渉（LUSH）が同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（コスタリカ）に挑戦する世界戦について、主催者は17日に中止を発表した。経済情勢の変化による費用の高騰で、運営が困難になったため。同一興行の他の試合も中止で、主催者は「適切なファイトマネーの支払いならびに、安全かつ質の高いイベント運営を担保できないと判断し、苦渋の決断