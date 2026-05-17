フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演した。２人は４月１７日朝、それぞれのＳＮＳで同時に連名で現役引退を発表した。スタジオのハライチ・澤部佑から「投稿する瞬間、ボタン押したら世界中に（発信される）、っていう緊張はされましたか？」と問われた三浦は「ありましたね。これを押し