ボートレース若松の「ＭＮＢＲ若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１７日、予選３日目が行われた。宮脇遼太（２８＝福岡）は前半３Ｒに５号艇で出走し、展開をついて２着を確保。１号艇で出走した後半８Ｒでは逃げ切って、シリーズ初白星を挙げた。タッグを組む３４号機は、２連率３６％と数字は高い部類。それでも「ダッシュから行けば少し伸び返す感じはあるけど、足は中堅より少しいい程度です。いつもに比べると