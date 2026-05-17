「こんな感じなんだ」元日向坂46でタレントの松田好花が、人生初の“二日酔い”を振り返った――。松田好花○「自分のお酒の限界をまだ知らない」と告白松田は、12日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、「自分のお酒の限界をまだ知らない」と告白。アイドルとして活動していたため、飲みの場に慣れていないようで、「自分がどうなるかわかってないし、周りの方に迷惑をかける