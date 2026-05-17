巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）の９回を無失点で抑え、移籍後初となる３連投で３試合連続セーブを記録した。マルティネスは１―０の９回に登板。佐野に四球を出したが、最後は成瀬を空振り三振に仕留めて得点を許さなかった。移籍後初の３連投についてマルティネスは「今日、一応練習で確認してからっていう話をしてたんですけど、練習してみたら状態悪くなかったですし、試合