フリーアナウンサー・望月理恵がミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。望月アナは１７日、自身のインスタグラムを更新。「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！グランフィールズカントリークラブ富士山や駿河湾を望むことができる絶景！さらには日本庭園のような美しいコース設計！！その場にいるだけで気持ちのいいゴルフ場でした」と記し、美脚が印象的なミニ丈のセットアップのゴルフウェアを着たショットな