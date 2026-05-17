お笑いコンビ・天才ピアニストが１７日、大阪市のよしもと漫才劇場で、コンビ結成１０周年を記念した企画「天才ピアニストＷＥＥＫ！！かなり最高。」の千秋楽公演となった単独ライブに出演した。１０日からなんばグランド花月などでイベントを行い、この日はよしもと漫才劇場を１０時間ジャックし、６公演に出演。全９公演を完走した。竹内知咲（３４）は「２０周年、３０周年とまだまだこれからがんばりたい」とファンに約