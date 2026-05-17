【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは17日、キューバがドローンで米軍基地などを攻撃する計画を協議しているとの情報があり、米政府が分析していると伝えた。トランプ政権が反米姿勢の転換を狙ってキューバに圧力をかける中、米軍が軍事行動を起こす口実になり得る動きだとしている。アクシオスによると、キューバは軍事目的で300機以上のドローンを導入。これらを用いて同国東部に位置する米海軍グアンタナモ基