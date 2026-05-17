【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY OSAKA 2026 SUMMER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】美女グループメンバーの美脚輝く制服姿◆謎の制服美女グルー