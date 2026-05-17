１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、同局系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時）に主演する俳優・町田啓太が出演した。高校時代はダンス部のキャプテンをつとめるなどダンスに熱中し、ダンス教師を目指し体育大へ進学。大学２年の時に、劇団ＥＸＩＬＥのオーディションに誘われた際も、俳優業に前向きではなかったが合格。ＬＤＨの養成所に入った。その時はまだダンサーに