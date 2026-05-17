「いじめ」と聞いて焦った先生でしたが、その内容を聞いて…あれ？なんか思ってたのと違う。でも、児童の心が傷ついてしまったのは事実。入学3日目にして要注意保護者の登場…!?>>【まんが】私はモンペじゃありません(ウーマンエキサイト編集部)