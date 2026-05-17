タレントで俳優、歌手としても活動する上地雄輔（４７）が意外な交友関係を自身のＳＮＳで明かした。１７日付で「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったｗ」「ｏｌｄｆｒｉｅｎｄｓ」と女優・沢尻エリカ（４０）と屋外のテラス席で、シャンパンで乾杯する楽しげな写真を公開した。上地は沢尻が主演したＴＢＳのドラマ「悪女について」（２０１２年）で共演していた。テレビから遠ざかっている沢尻の近