プレミアリーグ 25/26の第37節 マンチェスター・ユナイテッドとノッティンガム・フォレストの試合が、5月17日20:30にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ