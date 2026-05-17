プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第8節 アンデルレヒトとメヘレンの試合が、5月17日20:30にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはダニーロ・シカン（FW）、セザー・ウエルタ（FW）、エンリック・ヤンサナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム