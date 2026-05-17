明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と鹿島アントラーズが対戦。首位と最下位の対決となった中、鹿島がアウェイで0ー2で勝利を収めEASTでの首位を確定させた。変則的なレギュレーションの中で戦ってきた今大会も、残すところプレーオフを含めて3試合。首位を確定させ優勝への期待が高まる中、鈴木優磨はこの大会を戦う意義について「この半年間というのは、やっぱり（新