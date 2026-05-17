AFC U17女子アジアカップ 中国2026の決勝が17日に行われ、U−17女子日本代表はU−17女子朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表と対戦。1−3で敗れ、準優勝に終わった。12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2大会ぶり5度目のアジア制覇を目指すリトルなでしこは、グループステージを3戦全