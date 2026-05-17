明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と鹿島アントラーズが対戦。首位と最下位の対決となった中、千葉は0ー2で敗れた。先発出場した姫野誠は、首位・鹿島を相手に中央からのドリブル突破や鋭いクロスで好機を演出。チームとしても鹿島相手に互角以上の戦いを見せていた。「やりたいこと自体はできていました。下を向く必要はない」と一定の手応えを口にしたものの、結果