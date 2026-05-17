中国メディアの大衆網は13日、「1日8時間労働制の場合、昼食や昼休みはその中に含まれるのか？」との記事を掲載した。記事は、職場における労働時間の規定について、「中華人民共和国労働法」第36条では、労働者の1日の労働時間は8時間を超えてはならず、1週間の労働時間は44時間を超えてはならないと定められていると説明。「1995年施行の『国務院による職員労働時間に関する規定』では、労働者の1日の労働時間は8時間以内、1週間