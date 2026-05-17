プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務める「SAIKOULUSH」は17日、5月23、24日にキルギスでの開催を予定していた「SAIKOU×LUSHVOL5＆6」を中止することを発表した。理由として、経済情勢の変化による興行、設営コストの高騰を挙げ、選手へのファイトマネー支払い、イベント運営の維持が困難と判断。イベントを中止する苦渋の決断に至った。同日に発表した大会運営責任者のコメントは以下の通