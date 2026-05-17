琴平町長選で3回目の当選/片岡英樹さん 任期満了に伴う香川県琴平町の町長選挙が17日に行われ、現職の片岡英樹さん（56）が3回目の当選を果たしました。 【開票結果】片岡英樹さん（無・現）2527票黒木健二さん（無・新） 274票 投票率は42.51%で、前回選挙戦となった2018年（62.67%）を20.16ポイント下回りました。