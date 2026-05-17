２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏、中島健人、「ハライチ」澤部佑らスタジオメンバーの様々な質問に答えた。テーピングのゴミやペットボトルの後始末がきっかけでのささいなケンカも数多いことを明かした２人に、キンタロー