2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演。自身のSNSで引退を発表した瞬間について明かした。投稿する瞬間、緊張は？と聞かれた三浦さんは「ありましたね、これを押したらもう…」と言い、「2