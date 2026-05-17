台湾の頼清徳総統（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は17日、台湾への武器売却を継続するよう米国に求めた。地域の平和を守るため「必要」だと訴えた。フェイスブックに投稿した。台湾統一を目指して軍拡を続ける中国を批判した。トランプ米大統領は15日放送のFOXニュースのインタビューで、台湾への武器売却について中国の対応次第で判断すると語っていた。米国の台湾に対する防衛支援が不透明になる中、頼氏