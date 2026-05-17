2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演。ケンカした時の仲直り法を明かした。ケンカをすることはあるのか？と聞かれた三浦さんは「ケンカって言うと、兄妹げんかみたいな感じですね」と語り