「ファーム・西地区、広島５−５阪神」（１７日、米子市民球場）阪神は広島に引き分けた。先発の今朝丸が５失点も、４点ビハインドの八回に百崎の３号２ラン、ドラフト１位の立石（創価大）の２号２ランで試合を振り出しに戻した。七回はモレッタが降格後初登板。立石は３度目の離脱後、初のフル出場となった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−八回に猛攻で同点へ。「もうやっぱりホームラン。昨日もそうだけど、