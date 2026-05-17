バルセロナはマンチェスター・シティに所属するエジプト代表FWオマル・マルムシュの獲得に興味を持っているようだ。英『CAUGHTOFFSIDE』が報じている。2025年1月にシティに加入したマルムシュは昨シーズン、リーグ戦16試合で7ゴール2アシストを記録。シーズン途中からの加入だったが、苦戦していたチームを立て直す立役者となった。しかし、今シーズンはここまで公式戦35試合で8ゴール5アシスト。アーリング・ハーランドや新加入の