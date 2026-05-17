名古屋市南区の集合住宅の敷地内で17日午後、男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は事故と事件の両面で調べを進めています。17日午後3時半ごろ、南区立脇町2丁目の「市営立脇荘」の敷地内で、男性が倒れているのを通りかかった人が見つけ、近くで街頭活動をしていた警察官に知らせました。警察によりますと、倒れていたのは60歳から80歳くらいの男性で、搬送された病院で死亡が確認されました。