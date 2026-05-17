お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。芸能界屈指のオシャレ俳優について語る場面があった。俳優・峰竜太の話題になると、有吉は「久しぶりにテレ東でお会いしたけど、かっこいいなぁって。スーツ姿で」と絶賛する。また「あの人、1年に1回イタリアへ行って1年分の衣装を仕立てるんだよ。一番有名な仕立て屋さんに何十年も行っていて」とエピソード