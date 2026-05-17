フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演した。現役を引退した今は仕事で多忙の日々が続きオフもないという２人。林修、ハライチ・澤部佑ら出演者から国民的な人気者になった現在は気軽に出歩けないのかと問われ三浦は「１人で行動する場合は大丈夫なんですけど、２人で一緒にいるときは身長