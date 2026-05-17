江蘇省昆山市花橋経済開発区はここ数年、地理的優位性をよりどころとして、企業と業界、団体、大学を連携させ、ファッションクリエーティブ産業を積極的に発展させ、「クリエーティブデザイン＋人材の集積＋全産業チェーン」という特徴的な発展モデルを段階的に形成してきた。新華網が伝えた。同地区は国内のテキスタイル・アパレルのリーディングカンパニーに立脚し、「晨風ファッションクリエーティブ産業パーク」を建設した。フ