占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月18日〜5月24日の運勢を西洋占星術で占います。火星はおうし座へ、金星はかに座へ移り、社会全体が保守的な気分に傾くでしょう。そんな中、太陽はふたご座へ移り、変化のスピードが速くなっていきます。時代の流れに上手に対応したいけれど乗り切れないこともありそう。でも、焦る必要はありません。タイミングが合わないものは見送る姿勢が、あなたの幸せを守っ