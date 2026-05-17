２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）にリモート出演。ＭＣの林修氏、中島健人、「ハライチ」澤部佑らスタジオメンバーの様々な質問に答えた。澤部に「ずっと一緒にいると、水を飲む音がでかいとか、ちょっとした所作でイラつくとかないんですか？」