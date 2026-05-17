＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】“土俵の妖精”森麗、「23歳差」対決で激勝五月場所の中日、序ノ口の土俵で、年齢差がじつに23歳もある38歳のベテラン力士と15歳の若手力士による3敗同士の全敗対決が行われ、ベテラン力士が圧倒的なキャリアと気迫を見せてける劇的な勝利を挙げた。親子ほども年の離れた新人力士の挑戦を退け、執念で掴み取った今場所の初日に、客席からは惜しみない拍手と温かい歓声