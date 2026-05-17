韓国大統領府は、19日からの高市総理の訪韓について「国賓に準じた待遇で歓迎する」と発表しました。高市総理は、19日から1泊2日の日程で、シャトル外交の一環として韓国の李在明大統領と首脳会談を行います。韓国大統領府は17日、高市総理の訪韓について、「国賓に準じた待遇で歓迎する」と発表しました。儀仗隊と音楽隊が高市総理を出迎え、会談場所のホテルの入り口では李在明大統領が直接、総理を迎えるということです。また、