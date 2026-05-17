医学博士の石原結實(ゆうみ)医師(77)が17日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）にゲスト出演した。新著「超少食健康法」(新星出版社)を出版。「1日1食なら何を食べても病気にならない」とファスティング(断食)の重要性を提唱した。石原医師と生島は2人合わせて152歳。2人が10代の1967年（昭42）に大ヒットした水原弘の「君こそわが命」をもじって、石原医師は「筋こそわが命」と笑わせた。そして「貧乏ゆす