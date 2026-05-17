【プレミアリーグ第37節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 3-2(前半1-0)N・フォレスト<得点者>[マ]ルーク・ショー(5分)、マテウス・クーニャ(55分)、ブライアン・ムベウモ(76分)[N]モラート(53分)、モーガン・ギブス・ホワイト(78分)<警告>[マ]カゼミーロ(78分)、ルーク・ショー(90分+3)[N]エリオット・アンダーソン(90分+4)