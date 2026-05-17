サッカーW杯北中米大会の日本代表に選ばれたコペンハーゲンのDF鈴木淳之介（22）が17日、今季2点目を挙げた。鈴木のゴールは昨年11月1日のフレゼリシア戦以来。デンマーク・リーグのホームのランダース戦の前半34分にチームの3点目を決めた。右サイドバックで先発し、右サイドからのグラウンダーのクロスに中央で反応。見事に右足で合わせた。またこの日、ファンクラブが選ぶクラブの「年間最優秀選手」にも選出され、試合