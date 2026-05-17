クリームたっぷりの「眼福おやつ」が【ローソン】の新作として登場中。今回ご紹介するのは、名店が監修したスイーツや、人気店とコラボしたパン。本格的な味わいが楽しめて、ちょっと優雅なカフェタイムが過ごせそうです。美味しいスイーツやパンで幸せをチャージして、明日からの活力にしてみて。 食べ応えのありそうな、クリームたっぷりサンド “くりーむパン”でお馴染み