テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが出演番組の衣装ショットを公開した。安藤アナは１７日までに自身のインスタグラムを更新。「スタジオに立派ないちごが」とつづると、スタジオにある大きないちごと写るショットや、白のニットに黄色のロングスカートを合わせたコーデ、透け感のあるピンク色のブラウスにロングスカートを合わせたコーデを披露した。この投稿にはファンから多くの「いいね！」が寄せられている。