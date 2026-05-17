ここ数年、ゴルフ人気が再燃している。若手経営者や20～30代の会社員、女性ゴルファーまで増え、ゴルフは再び“ビジネスツール”として注目されている。 その一方で、税理士への相談も急増している。「ゴルフ代って、どこまで会社の経費になりますか」という質問から、最近はさらに細かく、ゴルフ練習場代、レッスンプロ代、シャフト交換代、高額クラブ購入費、ゴルフ会員権などについて質問されることも多い