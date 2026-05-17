カンヌ国際映画祭で１３日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門に選出されている「ナギダイアリー」（深田晃司監督）が公式上映され、主演の松たか子らがレッドカーペットに登場した。喪失を胸に、自然豊かな町「ナギ」で創作を続ける彫刻家・寄子（松たか子）を主人公に、建築家として東京と台湾で活躍する友梨（石橋静河）らが織りなす人間ドラマ。２０２６年度後期のＮＨＫの朝ドラ「ブラッサム」のヒロイ