ネスレ日本は、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」に同社濃縮飲料カテゴリで過去最大規模のマーケティング投資を行う。世界的に市民権を得つつあるアイスコーヒーで若年層などのエントリーユーザーを取り込みたいとするネスレグローバルの戦略の一環。5月15日、取材に応じたネスレ日本の村岡慎太郎飲料事業本部コールドコーヒービジネス部部長は「ネスレ日本は1960年頃からアイスコーヒーの文化を醸成してきたと