北海道中央バスは、南郷の湯を5月11日から6月19日まで休館する。館内の大規模工事のため。6月20日から通常通り営業するほか、6月30日までは営業再開キャンペーンを実施予定。通常の営業時間は平日が午後2時から翌午前0時まで、土・日・祝日が午前10時から翌午前0時まで、最終受付は午後11時半。年中無休。（画像：北海道中央バス公式X）