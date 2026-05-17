旬を迎えているメロンをおなかいっぱい食べたい……!!もしもそんな欲望をお持ちならタルト専門店「キル フェ ボン」へ出かけましょう。ちょうどいま、全国各地の絶品メロンを使用したタルトを体験できる「MELONフェア」を開催しています。メロンは産地も品種も異なるので「食べ比べ」するのも楽しそう♪さ〜て、どれからいただきましょうかね。【MELONフェアとは？ 全店に6品が登場します】キル フェ ボン全12店舗にて、2026年5