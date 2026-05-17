言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、未来の安心を守るための行動、日本の冬に欠かせない温かい料理、そして心理学やビジネスシーンで使われる概念という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□えみ□□べぺる□□ヒント：万一の事態に困らないよう