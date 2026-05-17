大阪都構想を巡り論戦が交わされた大阪市議補欠選挙は17日投開票され、政治団体「大阪維新の会」新人が自民党元職らを破り初当選した。大阪市内は維新の強固な地盤で知られるが、自民元職との得票数はわずか163票だった。