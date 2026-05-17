NGT48の公式サイトが17日に更新され、メンバーの大町佑香（19）が体調不良のため、当面の間、活動を休止すると発表した。同サイトで「大町佑香の活動につきましてご報告させていただきます。以前より体調不良が続いており、本人と相談した結果、本日5月17日(日)よりしばらくの間、NGT48の全ての活動を休止し、休養させていただくことになりました」と報告。「ファンの皆様および関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけい