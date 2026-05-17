俳優の町田啓太さん（35）が17日、デビュー15周年のアニバーサリーフォトブックの発売記念取材会に登場。撮影で起きたハプニングや、15周年を振り返りました。2010年12月に舞台『ろくでなしBLUES』で俳優デビューして以来、数々の人気ドラマや映画に出演。4月からはドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』で主演をつとめるほか、台北でファンミーティングを開催するなど、活躍の場を広げている町田さん。15周年のアニバーサリーフォトブ